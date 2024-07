Proefopstelling voor eenrichtingsverkeer Heikant in Lokeren vanuit Zele

In Lokeren start de stad morgen met een proefopstelling voor een andere regeling van het verkeer aan het industrieterrein naast de E17. Die testopstelling maakt dat er in de Heikantstraat enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is. Zo zal er enkel nog gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn vanuit Zele. De Heikantstraat is een belangrijke doorgangsweg in het Lokerse industriepark langs de E17, maar vooral ook een drukke straat tijdens de spits en gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. Met deze proefopstelling wil de Durmestad testen of er een betere doorstroming van het verkeer uit de Brandstraat mogelijk is en of dat veiliger is voor fietsers en voetgangers. Op 31 oktober komt er een evaluatie.