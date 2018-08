Voor de best getapte pinten van het land moet u dit jaar opnieuw in café de Kroon in Gent zijn. Vorig jaar was het dochterlief Jane Vermeiren die met die eer ging lopen. Dit jaar is het stiefpapa Serge Tournoy die het kampioenschap pinten tappen van Stella Artois in Eindhout op zijn naam mocht schrijven. En opvallend, mama Virginia nam ook deel en werd 2de.