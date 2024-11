In Dendermonde werkt producer Joachim Heuvinck aan een tribute-album ter ere van zijn vader Bert. Bert Heuvinck is een echte Dendermondse jazzlegende en ook oprichter van de Honky Tonk Jazz Club in de Ros Beiaardstad. Op de plaat zullen bewerkingen staan van jazz en bluesklassiekers, allemaal nummers die Joachim's vader ooit speelde. Wij woonden vandaag een opname bij.