Processie van Plaisance trekt door Geraardsbergen: "Jaarlijkse traditie, al sinds ik kind ben"

In Geraardsbergen is deze ochtend de Processie van Plaisance door de straten getrokken. De jaarlijkse stoet wordt gehouden ter ere van de heilige Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. Die traditie is al meer dan 500 jaar oud, en staat op de Vlaamse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ook voor deze editie kwam er een pak volk naar de stad. In de stoet lopen ook heel wat verenigingen mee. De meesten met hun eigen Manneke Pis.