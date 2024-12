Privacywaakhond waarschuwt lokale besturen voor gebruik ANPR-camera's, Sint-Gillis-Waas plaatst net drie nieuwe: "Vandalisme aanpakken"

ANPR-camera's verbieden, is geen goed idee. Dat vinden ze ook in Sint-Gillis-Waas. Het is de Vlaamse privacywaakhond die met een waarschuwing komt. Als de camera's, die bedoeld zijn om nummerplaten te herkennen, ook te veel worden ingezet, om sluipverkeer aan te pakken, dan kan de privacywaakhond die camera's ook verbieden. Maar, zegt Koen Daniêls, burgemeester. Ze staan er voor de veiligheid.