Kent u de legendarische punkgroep De Brassers nog? De Limburgers maakten vooral furore in Vlaanderen in de jaren 70 en 80. Ze zijn vooral bekend van de hit 'En Toen Was Er Niets Meer' en van hun losbandige levensstijl. Bandlid Ben Deckers woont intussen in onze provincie. Hij heeft nu een boek geschreven over zijn muzikale avonturen en over zijn drugsverslaving.