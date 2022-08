Even terug keren in de tijd. Dat kon dit weekend in Moorsel. De Aalsterse deelgemeente was dit weekend het decor van de Pikkeling. Een groot oogstfeest met heel veel aandacht voor de landelijke geschiedenis van deze zogenaamde Faluintjesstreek. De Pikkeling bestaat al sinds 1970 en is de regio uitgegroeid tot een vaste traditie met vele duizenden trouwe bezoekers. De belangrijkste onderdelen van het feest zijn de traditionele dans en muziek, de veldactiviteiten en de streekgastronomie.