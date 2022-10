Prinsenverkiezing Aalst: herbeleef de volledige show van Prins Yordi

Yordi Ringoir is zopas in Aalst verkozen tot de nieuwe Prins Carnaval. Hij was de enige kandidaat, maar hij heeft zijn titel dubbel en dik verdiend. Hij slaagde voor de kennisproef en gaf nadien een spetterend optreden. In zijn show keerde Yordi terug naar zijn roots, de Melody, het café van zijn moeder op de Varkensmarkt. Daar werd Aalst Carnaval hem met de paplepel meegegeven. Yordi zong ook over den Oilsjtersen bazaar, het stadhuis, waar soms nogal stoten worden uitgehaald. Hij nam schepenen Blommaert en De Ridder op de korrel tijdens een grappige medley. Ook onder andere het circulatieplan passeerde de revue. Vervolgens bracht Yordi een ode aan het Aalsterse DNA, enig in zijn soort. En hij sloot af met een prachtig lied over de zondag van Aalst Carnaval, het mooiste wat er volgens Yordi bestaat. De Verkiezing van Prins Carnaval vond voor het eerst in de geschiedenis van Aalst Carnaval plaats in openlucht, op de Grote Markt. Die stroomde helemaal vol om Yordi naar zijn titel te schreeuwen. De verkiezing werd ook uitzonderlijk gehouden in oktober om een mogelijke coronagolf te slim af te zijn. De Aalstenaar kon de nieuwe formule alvast smaken. Het feestje zal er nog tot diep in de nacht duren.