Prinsenkwestie opgelost: Prins Yvan blijft aan in 2022, Yordi krijgt geen tegenkandidaten in 2023

Niet Pump Up The Jam, maar deze klassieker is het hele jaar lang de beste schijf van Aalsterse makelij. A Good Day van Natural Born Deejays kroonde zich gisteravond tot winnaar van de Top 053. Dat is een hitlijst met de beste Aalsterse muziek uit de voorbije 50 jaar popgeschiedenis. 2.000 mensen stuurden hun favoriete top 3 in en beslisten dat Pump Up The Jam, de winnaar van vorig jaar, nu op de tweede plaats eindigt. Het brons was voor Eerste Sneeuw van Jan De Wilde. De hele show was live te volgen in de Foyer van De Werf en via livestream. Die liep goed vol voor de Top 053. Gert Van Laethem en Dimitri Lambrecht, de dj's achter de Natural Born Deejays waren heel vereerd met de nummer 1 en hadden er ook nieuws over bij.