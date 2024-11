In Aalst komt het grote volksfeest iedere dag weer een beetje dichterbij. Ik heb het natuurlijk over Aalst Carnaval. Om het carnavalisten al een beetje warm te maken, presenteerden de prinsen van de Prinsencaemere afgelopen weekend hun dertigste revue. Meer dan ooit was de show dichtbij de carnavalisten en vol spontaniteit en vertier.