Prins Yvan week voor 'cafeekescarnaval' snoeihard voor D'Haese: "Geen steun, enkel regeltjes"

Dendermonde heeft een nieuwe reus. Het is geen broertje van Goliath, Mars of Indiaan. Maar een naakte cycloop. U kent hem ongetwijfeld van langs de E17 in Waregem. De cycloop verhuist binnenkort naar een keukenbedrijf in Eeklo, maar eerst wordt hij nog gerestaureerd in een atelier in Dendermonde. Vandaag stond de grote verhuis gepland. En dat was een indrukwekkende klus.