Prins Sjalen krijgt voor drie dagen de 'sleutels van de stad' tijdens doldwaze raadszitting

Gisterenavond kreeg prins Sjalen symbolisch de sleutels van de stad voor drie dagen in handen kreeg. Dat gebeurde tijdens de carnavalsraadszitting. Die zitting is intussen een echte klassieker geworden op het carnavalsprogramma. In cultuurcentrum De Werf wordt dan traditiegetrouw de spot gedreven met het stadsbestuur. Dit jaar draaide raadszitting rond één centraal thema: de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.