Prins Sjalen beleefde dus vandaag zijn hoogtepunt. Hij was al vroeg wakker en had toch wat lichte stress. Carnaval is voor hem het mooiste wat er is. Hij viert het al sinds hij kind was samen met vrienden en familie. Het is ook een emotionele dag; vijf jaar geleden overleed zijn moeder. Voor hem is carnaval dus ook een eerbetoon aan haar.