Tot zover ons uitgebreide hoofdstuk carnaval. Niet alleen in Aalst, ook in Geraarsbergen is het al de hele dag groot feest. Daar wordt vandaag het eeuwenoude dubbelfeest krakelingen en de tonnekesbrand gevierd. Onder meer de historische stoet en het traditionele drinken van de visjes brengen er elk jaar een massa volk op de been. Het feest is dan ook net als het carnaval in Aalst Unesco Werelderfgoed.