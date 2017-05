Nieuws Prins Laurent huldigt nieuw gebouw Dierencentrum Waasland in

embed

In Haasdonk bij Beveren heeft niemand minder dan Prins Laurent het nieuwe gebouw van de Wase Dierenbescherming geopend. Meteen is de nieuwe naam ook bekend gemaakt. De dierenbescherming heet voortaan Dierencentrum Waasland. Het nieuwe gebouw ligt in de Stuurstraat. Het oude gebouw, dat in Sint-Niklaas was gelegen, voldeed niet meer. Op de oude locatie zou ook een nieuwe woonwijk komen, en daardoor kon het asiel niet meer uitbreiden. In Haasdonk beschikt de Wase Dierenbescherming over een terrein van 25.000 vierkante meter. Aankoop en verbouwingen hebben 1,8 miljoen euro gekost. De locatie moet uitgroeien tot een modern complex waar honden, katten en paarden opgevangen kunnen worden.