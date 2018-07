De extreme droogte zorgde vanmiddag nog maar eens voor een brand. Deze keer op een pas gemaaid stroveld in Kieldrecht. Het vuur ontstond toen een landbouwer achteraan op zijn terrein werken aan het uitvoeren was. Plots merkte de man dat het veld in lichterlaaie stond. Het vuur verspreidde zich razendsnel en bedreigde ook even een stal, maar de opgeroepen brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg. Omdat de brand vrij omvangrijk was, zo'n 5000 vierkante meter, werd door de brandweer van de post Kieldrecht bijgestaan door die van Melsele en Beveren Na een uur was het vuur onder controle.