En we keren nog even terug naar gisteravond. Want dan werden in de Oktoberhallen in Wieze honderden moeders in de bloemen gezet voor Moederdag. En niemand minder Christoff en Lindsay mochten de mama's verrassen met een moederdagconcert. En zo'n concert is een veel mooier cadeau dan een bos bloemen, zo bleek. Zeker als het cadeau al twee jaar wacht om uitgepakt te worden.