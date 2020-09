Nieuws Prins Carnaval Yvan viel uit de lucht: "Ik wist van niks tot jullie mij belden"

Ook Prins Yvan, de Prins Carnaval van dit jaar is geschrokken van deze beslissing. Hij had gehoopt dat er meer overleg was geweest en is geen voorstander van een zomercarnaval.