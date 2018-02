Prins Alex haalt zijn kostuum op bij Aalsterse ontwerpers

In de gevangenissen in Vlaanderen is vanmorgen gemiddeld maar een kwart van de cipiers aan het werk gegaan. Dat was ook het geval in de gevangenis van Beveren. De stakende cipiers worden vervangen door politieagenten. De vakbonden ACV en ACOD voeren als sinds vorige week actie vanwege het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. Intussen heeft justitieminister Koen Geens wel al een voorstel gedaan, maar dat biedt nog onvoldoende garanties, zo klinkt het aan de poort. De staking gaat door tot morgenochtend.