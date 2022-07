Princiepsakkoord rond verlenging van werking kerncentrale Doel 4 tot 2035

Eén van de vier reactoren in de kerncentrale van Doel zal tien jaar langer blijven werken. Dat is de federale regering overeengekomen met Engie, de uitbater van de kerncentrale. Doel 4 moet in de zomer van 2025 sowieso sluiten, maar zal na de nodige aanpassingen het jaar daarop heropgestart worden. Het gaat om een princiepsakkoord, een officiële overeenkomst zal in december worden gesloten. De vakbonden reageren in ieder geval positief. In de plaats van een massale ontslagronde, zullen er nu niéuwe mensen moeten worden aangeworven, zegt het ACV.