Nieuws Primeur voor Oost-Vlaanderen: In Stekene opent binnenkort fitness die de klok rond open is

Fitnessen op elk uur van de dag, wanneer je maar wil. Dat is binnenkort mogelijk in Stekene. In mei opent Anytime Fitness, de grootste en snelst groeiende fitnessketen ter wereld, haar nieuwste fitnessclub in Stekene. Een fitnesszaak die de klok rond open is, is een primeur voor onze provincie.