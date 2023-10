Gents bisschop Lode Van Hecke heeft voor het eerst gereageerd op het seksueel misbruik in de Kerk. Hij deed dat in een interview met TV Oost Nieuws, vlak voor de Sint-Bavoviering in de Sint-Baafskathedraal. In een brief, die trouwens in alle kerken van het bisdom is voorgelezen, biedt de kerk haar excuses aan. De bisschop geeft toe dat er te laat en te weinig is geluisterd naar de slachtoffers. De getuigenissen in Godvergeten, de televisiereeks op Canvas, hebben voor een schokgolf gezorgd. En hebben ook op de bisschop zelf een diepe indruk nagelaten.