Pralinewinkeltje uit Sint-Niklaas heeft mooiste etalage van de stad, en de meest klantvriendelijke bediening

Naar Sint-Niklaas dan, want daar roept gemeenteraadslid Karel Noppe op om lokfietsen in te zetten om zo fietsdiefstallen tegen te gaan. In zo'n lokfiets zit een tracker verstopt. De fiets wordt ergens gezet waar er veel fietsen verdwijnen. Zodra de lokfiets in beweging is, krijgt de politie een melding via een app en kan ze volgen waar de fiets naartoe gaat. Op die manier kunnen ze fietsdieven strikken. Elk jaar krijgen alle politiezones in ons land samen melding van zo'n 30.000 fietsdiefstallen. Dat aantal ligt eigenlijk nog veel hoger, omdat niet alle slachtoffers aangifte doen. Ook in Sint-Niklaas is het aantal fietsdiefstallen hoog.