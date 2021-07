Prachtige Vikingboot voor het eerst te water op De Ster

U zag het gisteren al kort in ons nieuws: ultraloper Serge van Autreve is erin geslaagd om samen met Samuel de top van de Mont Ventoux te bereiken. Drie weken geleden vertrokken ze in Elversele voor een tocht van meer dan 1.000 kilometer. Serge heeft Samuel die hele afstand voortgeduwd in zijn rolstoel. Allemaal voor het goeie doel, want de opbrengst van de tocht gaat naar Push To The Top. Dat is een organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een fysieke beperking. Serge en Samuel leverden een heroïsche prestatie, maar fysiek én mentaal was het wel loodzwaar.