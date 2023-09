De bekende Ninoofse zangeres Rina Pia is overleden. Ze werd 88. Rina Pia, in het echte leven Nini Watripont, begon haar carrière in de jaren '50. Maar vooral in het begin van de jaren '60 werd ze bekend, met nummers zoals 'De jodelende koe' en 'Er speelt een orgel'. Rina Pia was getrouwd met Al Van Dam, die dertig jaar lang producer was van The Strangers, maar ook samenwerkte met onder meer Gaston en Leo, Johnny White en Wim De Craene. De laatste jaren van haar leven woonde Rina Pia in Strombeek-Bever.