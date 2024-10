Potjesproducent Tupperware vindt overnemer bij eigen kredietverstrekkers

Goed nieuws voor de werknemers van Tupperware in Aalst. Want de wereldberoemde producent van plastic potjes, is verkocht aan een groep kredietverstrekkers met het oog op een doorstart. Dat meldt persagentschap Reuters. Vorige maand vroeg Tupperware het faillissement aan. Het bedrijf kan z'n schulden niet meer aflossen en kijkt aan tegen een schuldenberg van 700 miljoen dollar. Geïnteresseerde schuldeisers kregen daarom de mogelijkheid om een deel van de schulden kwijt te schelden, in ruil voor de intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn om het merk te herlanceren. Concreet gaat het over een verkoopsprijs van 23,5 miljoen dollar cash en 63 miljoen dollar aan schuldverlichting. Bij Tupperware in Aalst werken zo'n 240 mensen. Bij Tupperware General Services, waar aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan, gaat het om nog eens 44 medewerkers. Wat de precieze gevolgen voor hen zullen zijn, is nog niet geweten.