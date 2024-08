Postbode Ronny gaat na meer dan 30 jaar met pensioen in Buggenhout: "Zoals hem zijn er geen twee"

In Buggenhout is niemand minder dan postbode Ronny in de bloemetjes gezet. Na meer dan 30 jaar trouwe dienst gaat het Buggenhouts icoon op pensioen. Dag in en uit heeft hij in Opdorp de post met veel enthousiasme rondgebracht, en daarvoor zijn ze hem dan ook dankbaar. Zijn collega's maar ook de inwoners van Opdorp, want daar zijn er overal huizen versierd om Ronny te bedanken op zijn allerlaatste werkdag.