Gisteren is Sinterklaas aangekomen in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Vanaf nu kan het aftellen naar 6 december echt beginnen. Als je de Sint wil laten weten wat je graag zou willen krijgen, of je hebt een tekening of een briefje voor hem, dan kan je die kwijt in een speciale brievenbus voor de Sint. Die staat op de Grote Markt, naast het standbeeld van de Sint.