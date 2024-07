Positief Ninove trapt campagne af voor gemeenteraadsverkiezingen

Positief Ninove heeft z'n kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt. Huidig burgemeester Tania De Jonge wordt lijsttrekker, dat was al geweten. En nu is ook de rest van de ploeg voorgesteld. En daarin zijn heel wat gevestigde waarden, maar ook enkele nieuwe gezichten te zien. Positief Ninove is een centrumrechtse lijst waar liberalen, christendemocraten en onafhankelijken hun krachten bundelen voor een positieve toekomst in de wortelstad.