Positief Ninove dient geen bezwaar in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

In Ninove zal Positief Ninove dan toch geen bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Positief Ninove is de lijst van huidig burgemeester Tania De Jonge. Haar partij verloor de verkiezingen van Forza Ninove. Kopman Guy D'haeseleer behaalde met zijn partij zelfs een absolute meerderheid. Maar nog op verkiezingsdag zelf werden er vermoedens van fraude vastgesteld. Vooral het hoge aantal volmachten in het voordeel van Forza Ninove, roept veel vragen op. Er loopt ook nog altijd een gerechtelijk onderzoek. Partijen kunnen de verkiezingsuitslag aanvechten bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zo zou het kunnen dat de nieuwe bestuursploeg niet van start kan gaan begin december. Maar zover komt het dus niet. Positief Ninove stelt zich wel burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek, en wil zich nu voorbereiden op een sterke oppositie in de stad.