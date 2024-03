Positief advies voor vier gemeenten om Hulpverleningszone Zuid-Oost te verlaten

In Ninove zijn de afbraakwerken van de Kaaischool tijdelijk stilgelegd, nadat er asbest is aangetroffen. Tijdens de sloopwerken kwam aan het licht dat er meer asbest in het gebouw zit dan aanvankelijk gedacht. Want dat werd vooraf in kaart gebracht. Er zal nu eerst extra onderzoek moeten gebeuren vooraleer de werken kunnen beginnen. De Kaaischool wordt gedeeltelijk gesloopt voor de vernieuwing van de Inghelantsite in de stad. In de plaats van het leegstaande pand komt een parking, zodat de parking aan het Sociaal Huis kan vervangen worden door een groenpark.