Portland, Chackie Jam en Sons winnen De Nieuwe Lichting van StuBru

Never mind the bollocks, here's the Sons. De garagegroep uit Melsele heeft, samen met Portland en Chackie Jam, de Nieuwe Lichting gewonnen. De muziekwedstrijd van Studio Brussel is ondertussen aan zijn zesde editie toe, en was voordien al een lancee-rplatform voor onder andere The Equal Idiots en Tamino. Een knappe overwinning, zeker als je weet dat de facebook pagina van jonge band amper 300 likes telde, toen de jongens zich inschreven voor de wedstrijd.