Porsche ramt gevels en auto in Beveren

In de Glazenleeuwstraat in het centrum van Beveren is gisterenavond één gewonde gevallen bij een verkeersongeval. De bestuurder van een Porsche verloor in een bocht de controle over zijn stuur, botste tegen de gevel van twee woningen en kwam tegen een geparkeerde wagen tot stilstand. Zowel de auto, de gevels als de aangereden wagen liepen zware schade op. Waarschijnlijk verloor de bestuurder de controle over zijn stuur door het natte wegdek. De straat was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.