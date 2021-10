Pompoenmolen trekpleister voor pompoenwandeling in Zottegem

'Tussen Mijn Oren', dat is de titel van de nieuwe plaat van de Beverse band Walrus. Het was vijf jaar wachten op het derde album van de band rond frontman Geert Noppe. De voorbije jaren was ie dan ook vooral aan het werk als toetsenist bij Hooverphonic en Yevgueni. Maar toen kwam dus corona en was er ineens massa's tijd om nummers te schrijven. Een duik in de studio met producer Alex Callier later is een nieuw album geboren.