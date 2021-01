Mobiliteit en Verkeer Pomp aan tankstation geeft diesel in plaats van benzine, auto's in panne

Een tiental chauffeurs uit de omgeving van Aalst heeft de afgelopen dagen problemen gehad met hun auto. Dat komt omdat ze een verkeerde brandstof hadden getankt. Maar dat is niet de fout van de chauffeurs, maar wel van het tankstation. Want een pomp van een benzinestation in Herdersem gaf, zonder dat de klanten het wisten, diesel in plaats van benzine. Wellicht is er iets misgegaan bij het leveren van de brandstof, maar dat wordt nog onderzocht. De auto's vielen allemaal één voor één in panne vielen na het tanken.