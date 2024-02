Razend populaire Pommelien Thijs opnieuw naar Lokerse Feesten

Wie graag eens lekker gastronomisch gaat eten in een sterrenrestaurant, die kan in onze regio daarvoor terecht op 7 adressen. Want onze streek telt vandaag 7 sterrenzaken met 1 ster. Er zijn er drie in het Waasland: Hofke Van Bazel, Sense, en 't Korennaer. En drie in de Denderstreek: Kelderman, Libertine en de Bakermat. En Fleur de Lin is er ook weer bij. Het restaurant in Zele maakt het lijstje compleet. 't Overhamme in Aalst verliest zijn ster.