Pommelien Thijs, 2 Fabiola, Bart Kaëll en Bram & Lennert op Aalsterse Parkfeesten

Villa Pace, het muziekfestival tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas, heeft dan weer Milow als headliner aangekondigd. Milow is samen met de Intergalactic Lovers één van de grote namen tijdens Villa Pace. Over drie podia in de stad, op de Grote Markt, het Hendrik Heymanplein en het Castroof, kan je helemaal gratis naar hen komen luisteren. Daarnaast komen Grace, de winnares van The Voice van Vlaanderen in 2021, en dj Dirk Stoops ook al naar Sint-Niklaas. Villa Pace vindt plaats van 1 tot en met 3 september. Dat is dus in hetzelfde weekend als Crammerock.