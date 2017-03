Een centraal aanmeldingssysteem via de computer om leerlingen in te schrijven. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is dat dé oplossing om kamperende ouders voor schoolpoorten te vermijden. Want het was deze ochtend alweer zover. Onder andere in Aalst, Tielrode en Sint-Niklaas hebben ouders gekampeerd om hun kind in hun favoriete school in te schrijven. Nochtans is er in de streek, op alle scholen samen, plaats genoeg voor iedereen, zo reageert Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist Koen Daniëls.