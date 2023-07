Politiezone Waasland-Noord: "We helpen het Zwijndrechtse korps waar kan, maar dit kan niet blijven duren zonder politiefusie"

De burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver (cd&v)) en de politiezone Waasland-Noord reageren met enige verwondering op de perscommunicatie van de politiezone Zwijndrecht en de Zwijndrechtse burgemeester André Van de Vyver (Groen), gisteren in het TV Oost en ATV Nieuws. De politiezone Zwijndrecht kampt met een groot tekort aan personeel, vooral op de interventiedienst. Het korps moet dan beroep doen op bijstand vanuit de naburige politiezone Waasland-Noord, maar die samenwerking verloopt moeizaam zegt de burgemeester van Zwijndrecht, omdat "mijn collega, de burgemeester van Beveren, een fusie van de politiezone koppelt aan een fusie van de gemeente". Dat zijn, zegt de Zwijndrechtse burgemeester, twee totaal verschillende zaken. In een reactie ontkent de politiezone Waasland-Noord dit: "Vanuit de politiezone Waasland-Noord hebben we alle begrip voor de structurele moeilijkheden waar de politiezone Zwijndrecht en haar korpschef mee te maken heeft. Vanuit de politiezone Waasland-Noord geven wij momenteel ondersteuning door per 24 uur 3 politiemensen van onze zone in te zetten in Zwijndrecht om op deze manier ervoor te zorgen dat er permanent een interventieploeg in Zwijndrecht op de baan is. Deze samenwerking, die trouwens goed verloopt, is afgesproken met de bedoeling om samen tot een politiefusie te komen en loopt daarom tot eind van dit jaar. Zonder een politiefusie kunnen wij deze samenwerking niet langer aanhouden omdat dit te veel beslag legt op onze eigen werking. Indien er geen politiefusie komt met onze zone zal er naar een andere structurele oplossing gezocht dienen te worden, eventueel richting Antwerpen. De moeilijkheid om tot een fusie te komen is dat beide zones in een verschillend gerechtelijk arrondissement liggen en daarvoor een federale wet dient gewijzigd te worden en waar parket en Minister luidens de berichten geen voorstander van zijn. Zonder deze wetswijziging kan er geen politiefusie komen tussen beide zones. Een andere mogelijkheid is dat de Vlaamse Regering de grenzen van de Provincies wijzigt en Zwijndrecht opnieuw indeelt bij Oost-Vlaanderen maar daarvoor moet het initiatief vanuit Zwijndrecht genomen worden. Een andere mogelijkheid en de meest eenvoudige is dat er een gemeentefusie komt met Beveren en Kruibeke en Zwijndrecht daardoor automatisch Oost-Vlaanderen wordt en alle problemen om tot een politiefusie te komen zijn opgelost en er geen wetswijziging dient te komen. Maar deze beslissing zal in volle onafhankelijkheid door de gemeenteraad van Zwijndrecht dienen genomen te worden voor het eind van dit jaar."