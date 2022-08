Politiezone vroeg deze week parket nog om extra speekseltesten... tevergeefs

In Temse heeft zich gisteravond een dramatisch ongeval met vluchtmisdrijf voorgedaan. In de Doornstraat, ter hoogte van de brug over de E17 reed een bestuurder die zwaar onder invloed was van drugs een 16-jarige jongen op de fiets aan. Door de zware klap werd het slachtoffer meters ver weg de berm in gekatapulteerd. Het was een bewoner Doornstraat die om iets over 22u een verdacht geluid opmerkte op de brug achter zijn woning toen hij in zijn tuin zat. Omdat hij argwaan kreeg ging de man poolshoogte nemen. Op het eerste zicht merkte hij niks op, maar in de diepe overwoekerde berm naast de brug zag de man wel iets liggen wat op een fiets of een brommer leek. Een ziekenwagen en de politie snelden ter plaatse en deden al snel de vreselijke ontdekking dat er naast een fiets en een skateboard ook het levenloze lichaam van een jongen van 16 jaar lag. Onmiddellijk werd uitgegaan van een aanrijding met vluchtmisdrijf, want er was geen voertuig in de buurt te bespeuren. De brug werd volledig afgesloten voor alle verkeer. Bijna gelijktijdig kregen de hulpdiensten ook een melding van een verkeersongeval op de hoek van de Lange Rekstraat met de Beeldstraat in Sint-Niklaas, iets meer dan 2 kilometer verderop. Daar was volgens een getuige een man met een rode Renault Megane tegen een betonnen verlichtingspaal gereden waarna de bestuurder probeerde te vluchten. De politie kon de bestuurder die zwaar onder invloed was van drugs al snel oppakken. Onmiddellijk werd de link gelegd met de dodelijke aanrijding in de Doornstraat in Temse. In de wagen zou de politie nog meer drugs aangetroffen hebben.Beide plekken werden in beslag genomen voor een verder grondig onderzoek. Het dodelijke slachtoffer is een jongen van 16 woonachtig in Temse.