Politiezone Berlare-Zele kondigt extra patrouilles aan in strijd tegen vuurwerk

De lokale politie van Berlare / Zele gaat tijdens de eindejaarsperiode extra streng optreden tegen mensen die vuurwerk willen afsteken. Op het openbaar domein is vuurwerk sowieso verboden. Maar in de gemeente Zele is er ook nog eens een extra burgemeestersbesluit uitgevaardigd. Daarin staat dat ook vuurwerk afsteken op privaat domein verboden is tussen 27 december en 3 januari. Wie de wet overtreedt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro. Het politiekorps zal gedurende de eindejaarsperiode extra patrouilleren. Op oudejaarsavond zet de zone zelfs zes extra agenten in om een veilige en rustige overgang van oud naar nieuw te garanderen, want de voorbije jaren liep het geregeld fout.