Twee zware ongevallen hebben een groot deel van de ochtend voor heek wat problemen gezorgd op de E17 in de richting van Gent. Een eerste zware crash gebeurde om half negen in de file aan de werken in Gentbrugge. In Destelbergen reed een Poolse truck in volle vaart in op zijn voorligger. Twee van de drie betrokken chauffeurs zijn voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de snelweg lange tijd afgesloten. In die nieuwe file gebeurde iets voor elf uur dan opnieuw een zwaar ongeval. Opnieuw merkte een Poolse trucker de file te laat op. Als bij wonder kwam hij wel ongedeerd uit zijn volledig vernielde stuurcabine. Pas rond half een was de E17 weer helemaal vrijgemaakt.