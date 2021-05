Het nieuws over een nieuw onderzoek naar de korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede sloeg bij velen gisteren in als een bom. Niet in het minst bij de leden van de politieraad. Sommige raadsleden vinden het onbegrijpelijk dat ze het nieuws over de korpschef in de pers moeten vernemen. Ze eisen een spoedoverleg, maar dat komt er niet.