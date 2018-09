Politiek landschap in Berlare nog meer versnipperd met komst van SVV

De postbedeling in het Waasland blijft mank lopen. In Sint-Gillis-Waas, bijvoorbeeld. Daar klagen veel inwoners steen en been omdat ze nog amper post ontvangen. Brieven laten weken op zich wachten of komen gewoon nooit aan op het juiste adres. Het probleem is niet nieuw: al maanden kampt Bpost met personeelstekort in het Waasland. Maar daar wordt hard aan gewerkt, zegt het postbedrijf. Er komt een grote rekruteringscampagne.