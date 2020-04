De E34 in Moerbeke, net voorbij Stekene, is deze voormiddag een tijdlang versperd geweest. Een vrachtwagenbestuurder die in de richting van Knokke aan het rijden was merkte plots dat er rook uit z'n voertuig kwam. Toen hij z'n vrachtwagen aan de kant zette sloegen de vlammen al over naar z'n container die gevuld was met houtafval. De bestuurder probeerde de vlammen zelf te blussen, maar de brandweer moest er toch bijgeroepen worden om het vuur onder controle te krijgen. De E34 moest een tijd afgesloten worden. Dat zorgde voor lange files.