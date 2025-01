In Grembergen, bij Dendermonde, is een politiewagen deze namiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De combi botste er met een voertuig op Grootzand, dat is de verbindingsweg tussen Dendermonde en Hamme. Bij het ongeval raakten drie mensen gewond. Door het ongeval was de drukke baan een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.