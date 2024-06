Het parket Oost-Vlaanderen is op zoek naar een verkrachter. De dader heeft op 4 juni een vrouw aangerand in Kruibeke. Met een opsporingsbericht probeert de politie extra beelden of informatie te krijgen, die naar de dader kunnen leiden. De man ging goed voorbereid te werk. Hij achtervolgde het slachtoffer op de fiets toen ze op weg was naar de veerdienst in Bazel.