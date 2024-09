Politie zoekt daders van brandstichting aan Carrefour in Lokeren

De brandweer van Lokeren kreeg vrijdagavond iets voor negen uur de oproep binnen dat de Carrefour supermarkt aan de Tweebruggenstraat in lichterlaaie zou staan. Getuigen melden dat er veel rook en een hevige vuurgloed te zien is. Bij aankomst vindt de brandweer aan de achterkant van het gebouw een grote hoeveelheid papier en karton die in brand staat. Er kan maar nipt vermeden worden dat het vuur op het gebouw zelf overslaat. Volgens het parket gaat het om opzettelijke brandstichting. De politie is op zoek naar een verdachte.