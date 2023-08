Politie zet achtervolging in op man met opgedreven scooter in Waasmunster

In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd donderdagavond om iets na negen uur antraxalarm geslagen. Een man had zich op de spoedafdeling met ademhalingsmoeilijkheden gemeld en verklaarde dat hij vergiftigd was met een poeder. Dat poeder had hij ook meegenomen. Onmiddellijk werden de nodige maatregelen getroffen. De brandweer kwam met heel wat manschappen en materiaal ter plaatse. De man werd in quarantaine geplaatst. Het zakje met poeder werd door de brandweer in een speciale plastic zak gestoken om het vervolgens te laten onderzoeken om welke stof het juist gaat. Ondertussen is duidelijk dat het in ieder geval niet om antrax ging. Dat bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. De man is intussen aan de beterhand.