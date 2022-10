Politie Waasland-Noord ziet aantal aangiftes van internetcriminaliteit verviervoudigen

Het aantal aangiftes van internetcriminaliteit, of cyberfraude, is op een jaar tijd zowat verviervoudigd. Dat merkt de politiezone Waasland-Noord. Vooral het zogenaamde 'spoofing' zit in de lift. Dat is een vorm van oplichting waarbij de crimineel zich voordoet als een medewerker van de bank. Op die manier probeert de criminieel toegang te krijgen tot jouw rekeningen en zo geld af te troggelen. De politiezone Waasland-Noord vind het belangrijk om mensen in te lichten over deze nieuwe vorm van oplichting en trekt daarom naar de supermarkten.